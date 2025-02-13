Инвестор замка Тапиау объяснил отказ от постройки апартаментов в Железнодорожном

Инвестор замка Тапиау объяснил отказ от постройки апартаментов в Железнодорожном
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Масштабные инвестпроекты

Компания «Балтэнергосервис», соучредители которой восстанавливают замок Тапиау в Гвардейске и перестраивают бывшую окружную больницу в Черняховске в гостиницу, отказалась от строительства апартаментов в Железнодорожном. О причине корректировки планов «Новому Калининграду» сообщил гендиректор компании Алексей Павликов.

«В Железнодорожном, как вы могли заметить, есть участки, где в своё время были снесены исторические дома. Эти пустоты мы хотели заполнить, построив там дома, повторяющие стиль посёлка, — рассказал Павликов. — Строить мы планировали на трёх участках улицы Коммунистической, где находится музей-кафе „Патефон“, однако во время согласования выяснили, что, согласно новым противопожарным нормам, должны соблюдать четырёхметровые промежутки между домами. Мы посчитали и поняли, что под постройки в этом случае места практически не остаётся. В итоге отказались от своих планов».

Информация об отказе от реализации масштабного инвестпроекта содержится в протоколе Совета по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области под председательством губернатора Беспрозванных, которое прошло в заочном режиме.

Напомним, что в июле 2023 года ООО «Балтэнергосервис» получило «добро» на строительство жилого и культурного квартала в поселке Железнодорожный Правдинского округа.

«Проектом предусмотрено освоение земельных участков общей площадью 0,3014 га , с целью размещения жилых домов апартаментного типа, многофункционального центра с площадями для размещения объектов торговли, сервиса, общественного питания, — отмечалось в реестре. — В целом, территория комплекса, а также площади многофункционального центра предназначены в том числе для местных фермеров и ремесленников».

Руководитель компании «Балтэнергосервис» Алексей Павликов вместе с Игорем Билоусом занимаются восстановлением замка Тапиау, исторического склада в Бережковском, а также здания окружной больницы и кирпичной водонапорной башни в Черняховске.

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