Инвестор Тапиау отказался от реализации масштабного проекта в Железнодорожном

Продолжение: Инвестор замка Тапиау объяснил отказ от постройки апартаментов в Железнодорожном
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Компания «Балтэнергосервис» отказалась от реализации масштабного инвестиционного проекта в пос. Железнодорожный Правдинского округа. Информация об этом содержится в протоколе Совета по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области под председательством губернатора Беспрозванных, которое прошло в заочном режиме.

Одним из вопросов значилось «расторжение соглашения о реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство жилого и культурного квартала в поселке Железнодорожный Правдинского округа. Как отмечается в протоколе, инвестор принял такое решение из-за изменения экономической ситуации и значительного удорожания стройматериалов.

Проект был одобрен к реализации Советом по улучшению инвестиционного климата в феврале 2023 года. В его рамках предусматривалось освоение земельных участков общей площадью 0,3014 га «с целью размещения жилых домов апартаментного типа, многофункционального центра с площадями для размещения объектов торговли, сервиса, общественного питания». В целом территория комплекса, а также площади МФЦ должны предназначаться в том числе для местных фермеров и ремесленников.

Как уточняли в пресс-службе правительства, компании «Балтэнергосервис» передали в аренду без торгов земельный участок с кадастровым номером 39:11:020024:114 площадью 320 кв. метров по ул. Коммунистической около центральной площади поселка, где и планировалось возвести торговый центр с ресторанами. Также инвестсовет разрешил компании образовать новый земельный участок по соседству в районе ул. Октябрьской для строительства на нём жилого и социально-культурного квартала.

Руководитель компании «Балтэнергосервис» Алексей Павликов вместе с компаньонами занимается замком «Тапиау», параллельно с этим компаньоны восстанавливают Крайсхаус, трехэтажный жилой дом и один из фахверковых складов в Железнодорожном, исторический склад в Бережковском, а также здание окружной больницы и кирпичную водонапорную башню в Черняховске.

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