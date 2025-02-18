Власти Зеленоградска проводят опрос насчет уличных музыкантов и фото с животными

Власти Зеленоградска решили узнать мнение жителей и гостей города по поводу уличных музыкантов, а также владельцев животных, предлагающих сделать с ними фото за деньги. Информация о проведении соответствующего опроса размещена на странице администрации Зеленоградского округа «ВКонтакте».

«Несмотря на то, что погода в Зеленоградске мало похожа на летнюю, через платформу обратной связи мы получаем много обращений с жалобами на уличные концерты, которые не радуют слух и владельцев животных, которые думают больше о стоимости о фото, чем о комфорте зверей. Рассказать о своем отношении к уличным певцам, танцорам, музыкантам, возможности сделать фото с животными и возможности ввести штраф для таких „предпринимателей“ можно, пройдя опрос», — говорится в сообщении.

Зеленоградцам предлагают поделиться своими мнениями, пройдя по ссылке . Жители других муниципалитетов области и «большой России» также могут поучаствовать в опросе, но по другой ссылке.

Напомним, ранее Совет депутатов Зеленоградского округа внёс изменения в правила благоустройства территории муниципального образования. Теперь в центре курортного города запрещено проведение несогласованных уличных выступлений. Под ограничения попадают несанкционированные исполнения творческих номеров, в том числе с привлечением животных и птиц, костюмированных представлений и выставок на территориях общего пользования.

Отдыхающие в Зеленоградске неоднократно жаловались на громкую музыку на променаде. Проблему обсуждали в местной администрации, однако, как писала газета «Волна», у властей «нет рычагов административного воздействия на „музыкантов“, которые „не блещут талантами“ и фактически занимаются звуковым насилием в отношении жителей города и отдыхающих». Чиновники заявляли о намерении обратиться к опыту «крупных мегаполисов, в которых таких музыкантов привлекают к ответственности органы правопорядка». В марте сообщалось, что администрация округа намерена создать народную дружину против уличных певцов. Также власти планировали оборудовать специальные места для выступления музыкантов на Курортном проспекте в Зеленоградске. Предполагалось, что это будут крытые стационарные точки с доступом к электричеству. В июне 2024 года министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак заявил, что власти Зеленоградска должны найти юридические возможности для запрета деятельности уличных музыкантов.