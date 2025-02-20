Защита замглавы администрации Балтийска Коваленко не смогла оспорить его арест

Постановление суда о заключении под стражу замглавы администрации Балтийского городского округа Максима Коваленко вступило в законную силу. Защите не удалось оспорить его арест. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Напомним, 9 февраля Ленинградский районный суд по ходатайству следствия заключил под стражу до 7 апреля главу администрации МО «Балтийский городской округ» Сергея Мельникова, который обвиняется в получении взятки в крупном размере, и его заместителя — председателя Комитета городского хозяйства Максима Коваленко, обвиняемого в передаче взятки. Защитники Коваленко и Мельникова подали апелляционные жалобы на постановления. Сегодня Калининградский областной суд изучил доводы жалобы защитника Коваленко и посчитал, что оснований для отмены или изменения постановления суда не имеется. Постановление признано законным и обоснованным и вступило в законную силу.

«Сложный» Балтийск: что говорят о деле главы администрации Сергея Мельникова

О задержании главы администрации Балтийского округа Сергея Мельникова и его зама стало известно 7 февраля. Следствие считает, что 15 января 2025 года Коваленко передал Мельникову деньги в размере 575 тыс. рублей, рассчитывая на общее покровительство и попустительство по службе. Решение о возбуждении уголовного дела приняли на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, которые провели специалисты УМВД России по Калининградской области. 8 февраля им предъявили обвинения в инкриминируемых преступлениях, а 9 февраля Ленинградский районный суд Калининграда отправил обоих в СИЗО на два месяца.

11 февраля в Балтийске назначили врио главы администрации городского округа. Им стала Ольга Матасова. Ранее она работала заместителем Сергея Мельникова и занимала пост начальника управления образования муниципалитета. Руководить комитетом городского хозяйства вместо Максима Коваленко будет его заместитель Роман Парамонов. 17 февраля стало известно, что «Единая Россия» приостановила членство главы администрации Балтийска Сергея Мельникова в партии.