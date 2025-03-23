В областном правительстве прокомментировали закупки мебели и бытовой техники

Несколько закупок на изготовление мебели и покупку бытовой техники в правительстве Калининградской области объяснили «предельным сроком службы», а также необходимостью замены из-за неисправного состояния. Такой комментарий дал отдел материально-технического и информационного обеспечения облправительства в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

«В отделе сообщили, что закупки на выполнение работ по изготовлению мебели и поставку бытовой техники для нужд правительства Калининградской области осуществляются в соответствии с планом-графиком, размещённым в единой информационной системе в сфере закупок, согласно законодательству Российской Федерации о контрактной системе. Как сообщили в отделе, новая мебель и бытовая техника планируются для замены имеющейся, которая находится в неисправном состоянии или подлежит списанию в связи с предельным сроком службы», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства со ссылкой на отдел материально-технического и информационного обеспечения.

В марте областное правительство анонсировало закупку на изготовление кухонной мебели для своих нужд за 695,1 тыс. рублей, в феврале выделило 642,6 тыс. рублей на изготовление гардероба, встроенного шкафа-купе и подвесной тумбы под умывальник. Для нужд правительства планируется также покупка посудомоечной машины за 45 тыс. рублей, изготовление раскладного дивана и кресла за 170 тыс. В 2024 году облправительство заказывало перетяжку и изготовление мебели, в том числе «для кабинета руководителя». На указанные цели выделяли 319 тыс., 1,1 млн и 532 тыс. рублей соответственно.