В областном правительстве прокомментировали закупки мебели и бытовой техники

В областном правительстве прокомментировали закупки мебели и бытовой техники
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Госзакупки

Несколько закупок на изготовление мебели и покупку бытовой техники в правительстве Калининградской области объяснили «предельным сроком службы», а также необходимостью замены из-за неисправного состояния. Такой комментарий дал отдел материально-технического и информационного обеспечения облправительства в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

«В отделе сообщили, что закупки на выполнение работ по изготовлению мебели и поставку бытовой техники для нужд правительства Калининградской области осуществляются в соответствии с планом-графиком, размещённым в единой информационной системе в сфере закупок, согласно законодательству Российской Федерации о контрактной системе. Как сообщили в отделе, новая мебель и бытовая техника планируются для замены имеющейся, которая находится в неисправном состоянии или подлежит списанию в связи с предельным сроком службы», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства со ссылкой на отдел материально-технического и информационного обеспечения.

В марте областное правительство анонсировало закупку на изготовление кухонной мебели для своих нужд за 695,1 тыс. рублей, в феврале выделило 642,6 тыс. рублей на изготовление гардероба, встроенного шкафа-купе и подвесной тумбы под умывальник. Для нужд правительства планируется также покупка посудомоечной машины за 45 тыс. рублей, изготовление раскладного дивана и кресла за 170 тыс. В 2024 году облправительство заказывало перетяжку и изготовление мебели, в том числе «для кабинета руководителя». На указанные цели выделяли 319 тыс., 1,1 млн и 532 тыс. рублей соответственно.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter