В Калининграде сообщили подробности о будущем ремонте ул. Орудийной

Власти Калининграда сообщили подробности о грядущем капитальном ремонте улицы Орудийной. В эфире «Горпросвета» зампредседателя комитета по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Андрей Костин рассказал, что ремонт коснётся участка протяжённостью около 1300 метров (от ул. Аэропортной до ул. Краснокаменной), и проект реконструкции уже получил заключение Госэкспертизы.

«В ценах третьего квартала 2024 года стоимость 460 млн рублей, — уточнил Костин. — Сумма большая, и более 50% работ будет связано с перекладкой сетей инженерной коммуникации. По факту, это будет новая улица».

На сегодняшний день ширина улицы, как уверяет чиновник, около 6 метров («машины разъезжаются с трудом, только за счёт обочины»). После реконструкции она увеличится до 7,6 метров, а также с обеих сторон появятся тротуары, которых сейчас нет. Для расширения улицы, как отметили в администрации, потребуется вырубка 540 деревьев (по больше части, как уточняется, это самосевная растительность).

Работы планируется начать после майских праздников (в случае, если объект будет вовремя отторгован), а закончить — к середине осени 2026 года. На текущий год запланированы работы по прокладке инженерных сетей, а в 2026 году собираются выполнить асфальтобетонное покрытие, благоустройство и озеленение.

18 марта уже сообщалось, что МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» готовится к поиску подрядчика для капитального ремонта ул. Орудийной. Тогда же уточнялось, что на ремонт выделяют 461 462 789 рублей (290 515 150 рублей рассчитывают освоить в 2025 году, ещё 170 947 639 рублей — в 2026-м).

О том, что капитальный ремонт улицы Орудийной планируют начать в 2025 году, стало известно в декабре 2024-го. Тогда власти сообщали, что в ходе работ подрядчик должен будет заменить коммуникации, устроить основания под проезжую часть и тротуары, уложить асфальт, подвести освещение, поставить остановки общественного транспорта и сделать пешеходные переходы.

Напомним, что ремонт должны были начать в 2023 году. В январе 2024 года экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что проект должен пройти госэкспертизу к концу апреля. Подрядчик завершил разработку ПСД в конце марта 2024 года, заключение экспертизы по ней было получено в июле.

В октябре 2023 года стало известно о том, что подрядчик просрочил проектирование на полгода. Контракт изначально оценивался в 13,1 млн рублей, но победившая компания согласилась выполнить работы за 5,2 млн. Контракт был заключён в конце сентября 2022-го и должен был быть выполнен в течение 210 дней — то есть до конца апреля 2023 года. За нарушение сроков компании «Асгард» были выставлены претензия и штраф в размере 105 тыс. рублей.