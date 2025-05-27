В Калининграде ищут подрядчика для продолжения строительства ул. Лучинского (фото)

Власти Калининграда ищут подрядчика для строительства второго этапа ул. Лучинского. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь идёт об участке Лучинского от ул. Мариенко до Закатной протяжённостью 0,35 км. Заказчик работ — МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Проектную документацию готовило ООО «ГеоПроектЮг». Обустроить необходимо проезжую часть, дождевую канализацию, наружное освещение, сети энергоснабжения и связи. Дорогу планируют сделать двухполосной с шириной проезжей части 7 метров. Ширина тротуара — 2,25 метра, вид покрытия — бетонная плитка. Ширина велодорожки — 2,5 метра, тип покрытия — асфальтобетон.

Заявки на участие в торгах принимаются с 26 мая по 4 июня. Итоги аукциона планируют подвести 6 июня. На работы отводится 30 дней. Максимальная цена контракта — 47 247 411 рублей.

Средства на проект ул. Лучинского были выделены в конце 2019 года. Изначально сдать объект собирались в 2021 году, однако планы постоянно менялись. Подрядчика на строительство улицы стали искать лишь в конце 2022 года. На торгах победила компания «КЛГД Строй» депутата из Пионерского Сергея Быкова, которая снизила начальную цену контракта почти на 4 млн рублей — до 84,3 млн рублей.

В апреле 2024 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что первый этап строительства улицы Лучинского длиной 630 метров (от ул. Артиллерийской до поворота на ул. Героя России Мариенко) должен завершиться в мае, однако и этого не произошло. 20 августа стало известно о грядущем расторжении контракта с «КЛГД Строй». Техническая готовность улицы тогда составляла 85%. В ноябре завершение первого этапа Лучинского перенесли на 2025 год. Стоимость объекта ещё до начала строительства увеличилась на 19 млн рублей — до 144,9 млн (в ценах соответствующих лет).

Вторую часть ул. Лучинского длиной 350 метров от ул. Мариенко до Закатной первоначально собирались ввести в эксплуатацию в 2024 году. Однако в марте 2024-го горвласти приняли решение перераспределить выделенные на эти цели средства на текущий ремонт дорог.

В марте 2025 года правительство Калининградской области выделило более 28,7 млн рублей на строительство второго этапа ул. Лучинского. Предполагаемая стоимость объекта тогда оценивалась в 57,5 млн рублей. Объём субсидии из областного бюджета на софинансирование капитальных вложений — 50%. Анонс закупки был опубликован в апреле 2025 года.