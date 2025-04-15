Проект школы на ул. Мариенко в Калининграде не прошёл госэкспертизу

Проект строительства школы на улице Героя России Виталия Мариенко в Калининграде получил отрицательное заключение государственной экспертизы. Информация об этом содержится в реестре на сайте ГИС ЕГРЗ.

Застройщиком значится МБУ «Управление капитального строительства», подведомственное администрации Калининграда. Документацию для прохождения процедуры подготовило ООО «Асгард» из Курганской области. Заключение выносило ГАУ КО «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Его сделали 14 апреля.

Как сообщалось на сайте администрации Калининграда в сентябре 2023 года, на проект было выделено 24 млн рублей. Стоимость строительства школы предварительно оценивали в 2,5 млрд рублей.

В марте 2025-го пресс-служба мэрии сообщила, что под школу вместимостью 1 725 мест на улице Мариенко выделен участок с кадастровым номером 39:15:131913:1938 (за филиалом Нахимовского училища) площадью 51 243 кв. метра, принадлежавший ранее Минобороны РФ. О том, что под школу выделили земельный участок, стало известно в июле 2023 года, однако в сообщении пресс-службы администрации кадастровый номер указан не был. В том же году начали проектирование, за основу планировали взять проект школы № 59 на ул. Рассветной.

Ранее на указанном участке земли хотели построить детский сад, однако в сентябре 2024 года стало известно о намерении властей отказаться от этих планов. Проект изменений в ПЗЗ был вынесен на общественные обсуждения в октябре 2024 года.