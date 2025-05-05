«Аэрофлот» повысил плату за возврат или обмен билетов по России и за рубеж, которые оформили с 28 апреля 2025 года. Информация об этом размещена на сайте авикомпании в разделе «Правила применения тарифов».

С конца апреля возврат или обмен билетов на внутренние рейсы стоит 3,5 тыс. рублей. Это больше прошлой цены на 25%. На международные рейсы рост составил 20% — до 55 евро. При этом плата не будет распространяться на билеты для детей до двух лет, которым не предоставляется отдельное место.

«При перевозках по РФ (за транзакцию): 2 800 рублей, для билетов, проданных с 28.04.25 — 3 500 рублей. При международных перевозках (за транзакцию): 46 EUR, для билетов, проданных с 28.04.2025 — 55 EUR», — говорится на сайте авиакомпании.

Ранее «Новый Калининград» сообщал, что «Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных авиабилетов на калининградском направлении 14 апреля. Билет до Москвы можно было приобрести за 3800 рублей, а до Санкт-Петербурга — за 3500. Их раскупили за четыре дня. При этом возле офисов авиакомпании наблюдались длинные очереди.