Областные власти выделили 240 млн рублей на выплаты многодетным вместо земли

На выплаты многодетным семьям вместо выдачи земельных участков в 2025 году предусмотрели 240 млн рублей. Соответствующая информация содержится в поправках в региональный бюджет, которые приняли депутаты Законодательного собрания на 44-м заседании 22 мая.

Дополнительные средства предусмотрены в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения». Возобновление выплат запланировано с 1 июля. Ещё 105 млн рублей выделили на жилые помещения сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. На ежемесячную компенсацию расходов по уплате за жилое помещение и коммунальные услуги для работников учреждений культуры, которые проживают в сельской местности, направят 7,4 млн рублей.

Бесплатные земельные участки многодетным семьям начали выделять в 2011 году, получить их могли все многодетные вне зависимости от статуса нуждаемости. В конце 2018 года депутаты утвердили поправки в закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области», согласно которым с января 2019 года претендовать на земельный участок теперь могли только те семьи, которые являются нуждающимися в улучшении жилищных условий. Основной акцент при рассмотрении законопроекта ставился на то, что многодетные семьи получат возможность заменить земельный участок денежной компенсацией. Средства, полученные взамен земельного участка, могли быть направлены на улучшение жилищных условий, приобретение жилья или погашение ипотеки. Калининград подключился к мере поддержки в 2022 году. В 2023-м она перестала действовать.