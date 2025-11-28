Власти сообщили, сколько земельных участков получили многодетные в Калининграде

С 2012 года калининградские многодетные семьи получили 765 земельных участков. В очереди на предоставление этой меры поддержки остаются 2924 человека. Об этом рассказал председатель комитета городского развития и цифровизации горадминистрации Игорь Шлыков на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике городского совета депутатов.

«С 2012 года мы предоставили 765 участков, в 2024 году — 56, в 2025 — 101. В целом виден положительный рост по годам. В настоящее время зарезервированы 739 участков и 427 территорий для муниципальных нужд», — сказал Шлыков. Денежной компенсацией взамен участка, по его словам, воспользовались 1263 семьи.

Бесплатные земельные участки многодетным семьям начали выделять в 2011 году, получить их могли все многодетные вне зависимости от статуса нуждаемости. В конце 2018 года депутаты утвердили поправки в закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области», согласно которым с января 2019 года претендовать на земельный участок теперь могли только те семьи, которые являются нуждающимися в улучшении жилищных условий. Основной акцент при рассмотрении законопроекта ставился на то, что многодетные семьи получат возможность заменить земельный участок денежной компенсацией. Средства, полученные взамен земельного участка, могли быть направлены на улучшение жилищных условий, приобретение жилья или погашение ипотеки. Калининград подключился к мере поддержки в 2022 году. В 2023-м она перестала действовать.

О решении возобновить выплату компенсации губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил 12 декабря 2024 года во время прямой линии. Заксобрание одобрило выплаты в апреле 2025-го. Аналогичное решение принял и совет депутатов Калининграда. Таким образом, с 1 июля 2025 года калининградские многодетные семьи по собственному желанию могут получить вместо земельного участка 600 тыс. рублей: 400 тыс. из областного бюджета и 200 тыс. — из муниципального. Город заложил на эти цели 200 млн рублей. По прогнозам областных властей, мерой поддержки в течение года могут воспользоваться 600 семей, на эти цели потребуется 240 млн рублей.