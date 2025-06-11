Власти решили не переносить станцию перегрузки отходов с Туруханской

Станцию перегрузки отходов на улице Туруханской пока не планируют переносить в другое место. О том, что для этого нет юридических оснований, калининградцам, проживающим на соседних с промзоной улицах, в среду, 11 июня, сообщила во время встречи министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова.
Для того, чтобы контролировать владельца станции, по словам Астаховой, будет создана рабочая группа, в которую войдут: представители министерства, экологи, сами жители, а также сотрудники Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Рабочая группа будет получать через специальный телеграм-канал оперативные данные о поступающих на площадку отходах (для этого будут установлены камеры видеонаблюдения), а также для неё организуют посещение станции, «чтобы получить ответы на первичные вопросы».
«Если владелец станции проведёт определенные работы (в том числе укроет отходы от птиц и ветра в ангарах — прим. „Нового Калининграда“), зачем просто так изыскивать бюджетные деньги (а это порядка 70 млн рублей), чтобы обустроить такую территорию в другом месте? — пояснила Астахова. — Эти деньги можно направить на что-то другое, для детей наших, для нас с вами. Но если он проведёт мероприятия, и качество вашей жизни от этого не улучшится, тогда мы как орган власти добьемся переноса станции».
Напомним, что в конце мая текущего года губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил министерству природных ресурсов и экологии представить информацию о ситуации со станцией перегрузки мусора на ул. Туруханской. На заседании правительства он попросил представить варианты развития событий в кратчайшие сроки.
Ранее жители Калининграда пожаловались губернатору, что в тёплые дни от станции исходит резкий запах. По словам одной из калининградок, в домах поблизости невозможно открыть окна. Родители не могут выйти погулять с детьми, а чайки «уже ходят по парковке». Минприроды тогда со ссылкой на регионального оператора пояснило, что вопрос переноса объекта на другой земельный участок на данный момент прорабатывается.На заседании комитета по бюджету Заксобрания Калининградской области Оксана Астахова сообщила, что станцию перегрузки твердых коммунальных отходов на ул. Туруханской планируется закрыть и перенести ее в Яблоневку, где у собственника станции есть соответствующий земельный участок. Однако жители Яблоневки написали коллективное обращение, в котором высказались против такого решения.