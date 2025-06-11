Власти решили не переносить станцию перегрузки отходов с Туруханской

Станцию перегрузки отходов на улице Туруханской пока не планируют переносить в другое место. О том, что для этого нет юридических оснований, калининградцам, проживающим на соседних с промзоной улицах, в среду, 11 июня, сообщила во время встречи министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова.

Для того, чтобы контролировать владельца станции, по словам Астаховой, будет создана рабочая группа, в которую войдут: представители министерства, экологи, сами жители, а также сотрудники Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Рабочая группа будет получать через специальный телеграм-канал оперативные данные о поступающих на площадку отходах (для этого будут установлены камеры видеонаблюдения), а также для неё организуют посещение станции, «чтобы получить ответы на первичные вопросы».

«Если владелец станции проведёт определенные работы (в том числе укроет отходы от птиц и ветра в ангарах — прим. „Нового Калининграда“), зачем просто так изыскивать бюджетные деньги (а это порядка 70 млн рублей), чтобы обустроить такую территорию в другом месте? — пояснила Астахова. — Эти деньги можно направить на что-то другое, для детей наших, для нас с вами. Но если он проведёт мероприятия, и качество вашей жизни от этого не улучшится, тогда мы как орган власти добьемся переноса станции».

Напомним, что в конце мая текущего года губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил министерству природных ресурсов и экологии представить информацию о ситуации со станцией перегрузки мусора на ул. Туруханской. На заседании правительства он попросил представить варианты развития событий в кратчайшие сроки.

Ранее жители Калининграда пожаловались губернатору, что в тёплые дни от станции исходит резкий запах. По словам одной из калининградок, в домах поблизости невозможно открыть окна. Родители не могут выйти погулять с детьми, а чайки «уже ходят по парковке». Минприроды тогда со ссылкой на регионального оператора пояснило, что вопрос переноса объекта на другой земельный участок на данный момент прорабатывается.