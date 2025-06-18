Власти анонсировали новый автобусный маршрут к поликлинике на ул. Молодой Гвардии

Власти Калининграда не отказались от планов создания нового автобусного маршрута в направлении новой поликлиники на улице Молодой Гвардии и ещё двух социальных объектов (нового корпуса школы № 58 и детского сада на улице Благовещенской).

«В детский сад дети сами не ходят, их всё-таки привозят родители, — заметила Дятлова. — Также мы говорим про поликлинику, которая должна вот-вот открыться и готовимся к тому, что корпус [школы] на Благовещенской заработает. Поэтому коллеги шаг за шагом занимаются тем, что приводят улицу Молодой Гвардии в то состояние, чтобы пустить общественный транспорт».

Глава администрации заметила, что светофор в районе поликлиники уже работает, кроме того там обустроены остановочные павильоны с обеих сторон дороги. Чтобы построить новый маршрут, горвласти запросили у министерства здравоохранения, какие улицы будут приписаны к новой детской поликлинике.

«Исходя из этого анализа мы смотрели, как необходимо организовать работу общественного транспорта. Детское население микрорайона Аксакова теперь будет приписано к этой поликлинике, а до этого они ходили в поликлинику на набережной Трибуца, — продолжила объяснять Дятлова. — Поэтому коллегам нужно обеспечить связь между этим микрорайоном и поликлиникой».

Транспорт город намерен направить по новой улично-дорожной сети. О том, как в скором времени будет ходить автобус № 26, у которого конечная остановка сейчас на кольцевой развязке в районе улицы Маршала Покрышкина, и автобус 2А, рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. Он уверяет, что новые маршруты будут внедряться в два этапа. Первый собираются запускать к открытию поликлиники в июле этого года. С этого момента по улице Молодой Гвардии будут курсировать автобус № 11 (количество автобусов и интервал их движения на маршруте будет тем же) и № 26, маршрут которого будет продолжен до улицы Флотской (в район школы № 57), где оборудовано новое круговое движение.

Второй этап будет включать в себя запуск продолжения маршрута № 2А, и реализуют его к 1 сентября текущего года.

«Мы предлагаем для продления действующий на текущий момент маршрут 2А, — сообщил Романов. — Он у нас хорошо известен тем, что связывает в пиковые моменты улицу Флотскую с центром города. Изменения в нём будут в части продления с улицы Флотской по улицам Аксакова, Рихарда Зорге, 3-го Белорусского фронта, Брестской и далее через увязку с улицей Молодой Гвардии к улицам Аэропортной и Артиллерийской и конечному пункту на улице Закатной».

Остановочные комплексы вдоль упомянутого маршрута, как уверяет Романов, уже смонтированы. График движения по маршруту № 2А будет регулироваться в зависимости от числа пассажиров, то есть транспортники будут подстраиваться под школьные смены (для этого уже ведётся работа с комитетом образования).

Ранее сити-менеджер сообщала, что до новой школы на Благовещенской можно будет доехать тремя автобусами. Помимо 11 и 26, должен появиться новый маршрут, который носил название «Проектный».

Новое здание школы на улице Благовещенской ввели в эксплуатацию в мае 2025 года. Власти намерены открыть образовательное учреждение 1 сентября.