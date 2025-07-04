Власти намерены отменить режим ЧС в сельском хозяйстве региона

Власти Калининградской области намерены отменить режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве региона. Соответствующий проект указа губернатора опубликован на сайте правительства.

Документ подразумевает отмену режима ЧС для для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области на территории земель сельскохозяйственного назначения и региональный уровень реагирования. Указ также признаёт утратившим силу документ о введении этого положения, который был подписан Алексеем Беспрозванных 25 июня.

Документ подготовил региональный минсельхоз. Общественное обсуждение проекта продлится до 10 июля. Указ должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

О планах ввести режим ЧС стало известно в конце мая. Тогда же Артём Иванов заявил, что Калининградская область в текущем году может потерять более половины урожая фруктов и ягод из-за майских заморозков. В эфире ЦУР 24 июня министр заявил, что указ о введении режима ЧС в сельском хозяйстве должен появиться в ближайшее время. Тогда же Иванов подчеркнул, что в бизнес-моделях производителей уже заложены коммерческие риски в 10-15%. Режим ЧС официально ввели 25 июня.