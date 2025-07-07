В минсельхозе обещают сообщить объём потерь из-за заморозков к середине июля

В минсельхозе обещают сообщить объём потерь из-за заморозков к середине июля
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Все новости по теме: Сельское хозяйство

Потери сельхозпроизводителей из-за заморозков будут установлены лишь к середине июля. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщил министр сельского хозяйства Калининградской области Артём Иванов во время заседания регионального правительства.

«Итоговые расчёты будут приблизительно недели через две, — сообщил Иванов. — Предварительные итоги без финансовой отчётности будут нам известны уже до среды».

Иванов добавил, что министерство подготовило указ об отмене ЧС на этой неделе.

О планах ввести режим ЧС стало известно в конце мая. Тогда же Артём Иванов заявил, что Калининградская область в текущем году может потерять более половины урожая фруктов и ягод из-за майских заморозков. В эфире ЦУР 24 июня министр заявил, что указ о введении режима ЧС в сельском хозяйстве должен появиться в ближайшее время. Тогда же Иванов подчеркнул, что в бизнес-моделях производителей уже заложены коммерческие риски в 10-15%. Режим ЧС официально ввели 25 июня.

О том, что аграрии смогут получить помощь от регионального правительства, 19 мая сообщал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных: «Наш минсельхоз зафиксировал больше 400 га пострадавших цветущих садов и ягодников, более 60% плодоносящих насаждений, также порядка 1,2 тыс. га рапса. Для наших фермеров, сельхозпроизводителей, конечно же, большая беда. Обсудим ситуацию на ближайшей комиссии по ЧС. Поручил определить суммы ущерба и механизмы компенсации аграриям. Не оставим в беде!»

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