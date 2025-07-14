Мэрия Калининграда формально отказалась от плана по демонтажу трамвайных путей

Администрация Калининграде формально отказалась от реализации проекта демонтажа трамвайных путей, не задействованных в транспортной работе. Об этом «Новому Калининграду» сообщил общественник Александр Панфилов, получивший соответствующий ответ от горадминистрации.

В письме сообщалось, что обращение Панфилова было перенаправлено в мэрию через прокуратуру Калининградской области, и что в результате согласования проект был снят с обсуждения.

«Дальнейшая работа над проектом не планируется», — добавили в мэрии.

Сам Александр Панфилов пояснил «Новому Калининграду», что проект постановления об упорядочении разрушения трамвайной инфраструктуры был опубликован 1 апреля текущего года.

«10 апреля я обжаловал этот проект с доводами о его неправомерности и с требованием отменить проект, — сообщил Панфилов. — 6 мая мэрия ответила, что приняла это к сведению».

Общественник пояснил, что в апреле он отправлял одновременно два обращения: одно в горадминситрацию, а второе в областную прокуратуру. Однако, по всей вероятности, письмо в прокуратуру не дошло. 9 июня он повторно обжаловал упомянутый проект, указав в письме в прокуратуру доводы о его неправомерности. Там же он попросил провести прокурорскую проверку.

«16 июня прокурор сообщил, что перенаправил мой запрос в мэрию, а 10 июля мэрия по поручению прокурора снова ответила. В этот раз сообщили, что отменили проект и больше рассматривать его не будут», — уточнил Панфилов.

Отметим, что речь в ответе мэрии идёт не об отказе от разрушения незадействованных трамвайных путей (сейчас рельсы продолжают снимать на проспекте Победы для прокладки тротуаров и заездов), а только об отказе от упорядочения процедуры.

В начале апреля 2025-го стало известно, что власти Калининграда решили упорядочить процедуру демонтажа трамвайных путей в городе. Это следует из проекта постановления об утверждении «Порядка демонтажа трамвайных путей, не задействованных в транспортной работе». Ранее на улице Пролетарской демонтировали трамвайные пути (в обоих направлениях) напротив Каштанового парка. Рельсы были срезаны на отрезке от башни «Врангель» до дома № 111.

В феврале 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что власти намерены пересмотреть существующую маршрутную сеть, куда могут добавиться новые троллейбусные маршруты и, «в случае необходимости» трамвайные маршруты. «То, что трамваи мы точно демонтировать не будем... Я точно никому не дам демонтировать трамвай, поверьте, — пообещал Беспрозванных — Наоборот, хочу дальше развивать программу по обновлению. Часть трамваев у нас раньше была обновлена. Сейчас мэрия считает, какой объём средств понадобится, чтобы провести обновление трамвая до стопроцентного обновления парка».

Как сообщал ранее председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации города Антон Романов, в Калининграде запланировали демонтаж трамвайных рельсов на пяти улицах: Киевской, Багратиона (частично), Суворова, на пр-те Победы (от пересечения с ул. Дм. Донского до кольца), а также Островского, где предусмотрен демонтаж разворотного кольца. Романов отметил, что в каждом конкретном случае решение о демонтаже принимается после «тщательного изучения и обоснования».