Губернатор: работы над картой калининградца планируют завершить до конца года

Технологические работы над картой калининградца планируют завершить до конца 2025 года. Об этом в ходе прямой линии 22 июля заявил губернатор Алексей Беспрозванных.

Он отметил, что проект реализуется совместно со Сбером. По его словам, компания уже представила правительству области четыре варианта оформления физической карты. Власти сейчас думают провести голосование на выбор дизайна, при этом губернатор допустил, что жители смогут сами выбирать оформление этой карты. Беспрозванных подчеркнул, что этот проект планируется внедрить в банковские карты системы МИР, поэтому выпуск физической карты будет по желанию.

«Если говорить о сроках, то мы до конца года хотим полностью завершить все технологические работы и уже к концу года подключать все те скидки и привилегии, которые сегодня есть у нас. Это касается в том числе и скидки в музеях, магазинах, кафе, салонах красоты. Мы говорили недавно о бензине, это тоже попадёт в единую карту. Сегодня это каждый реализует в своей сети, далее мы всё это агрегируем. Не нужно будет ничего носить: у вас есть платёжная карта, она отличает вас от других жителей нашего региона, которые приезжают сюда как туристы», — пояснил глава региона.

Идея введения специальной карты для жителей Калининградской области впервые была озвучена в конце января. Губернатор Алексей Беспрозванных уточнял, что «карта калининградца» будет доступна для всех жителей, а не только для льготных категорий. В середине февраля он также заявил, что власти Калининградской области планировали весной запустить первый этап применения карты. Тогда же стало известно, что её планируют интегрировать в обычную банковскую карту жителей региона.