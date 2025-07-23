В бастионе «Литва» приступили к ремонтно-реставрационным работам

Музей Мирового океана начинает ремонтно-реставрационные работы на памятнике архитектуры XIX века — бастионе «Литва». Основная задача, которая стоит перед подрядчиком, — предотвратить поступление влаги в конструкции фортификационного сооружения. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Победителем открытого конкурса стало ООО «Проект Реставрация». Цена контракта — 67,6 млн рублей. По его условиям весь объем запланированных работ на объекте должен быть завершен не позднее 30 марта 2026 года.

Отмечается, что земляной вал полностью снимут, восстановят гидроизоляцию, пригодный для покрытия старый дёрн вернут на место, а часть заменят. Затем установят систему водоотведения с кровли — лотки и желоба, водосточные трубы и отмостки, чтобы влага не уходила под фундамент. После этого подрядчик приступит к восстановлению стен и выделке кирпичной кладки, расчистке оконных и дверных проемов и ремонту деревянных перекрытий.

«Любое строение — как живой организм, за которым требуется постоянный уход. Ведь почему бастион оказался со временем заброшенным — без проведения ремонтных работ там стало невозможно находиться. Мы наблюдаем у объекта каскадное разрушение. Это естественный процесс разрушения здания, за которым долгое время не ухаживали. Если мы его сейчас не восстановим, то говорить о дальнейшей эксплуатации бессмысленно», — отметила начальник отдела капитального строительства музея Юлия Осинцева.

После окончания ремонтно-реставрационных работ специалисты приступят к созданию проекта по внутреннему приспособлению объекта под задачи музея.

Бастион «Литва» на Литовском валу, 105 передали Музею Мирового океана в 2022 году. Объект планируют использовать как хранилище крупных экспонатов и реставрационную мастерскую. Летом 2023 года бывший директор ММО Светлана Сивкова заявила, что на ремонт бастиона «Литва» потребуется три-четыре года. В сентябре 2023-го в сооружении открыли первую выставку. Также музей запустил водный маршрут до бастиона. В январе 2024 года для бастиона заказали проект противоаварийных работ.

Конкурс по поиску подрядчика, который займется сохранением бастиона «Литва», объявлялся в апреле 2025-го, однако «по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке (п. 3 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ)». Повторно конкурс разместили в начале июля.