Власти решили сохранить брусчатку при ремонте улицы Галицкого в Калининграде. Об этом городская администрация сообщила в своём телеграм-канале.

Мощение находится на спуске в конце улицы. При выполнении ремонта его решили оставить. Согласно документации, подрядчику необходимо будет установить бортовой камень, обустроить тротуары, проезжую часть и велодорожки из асфальтобетона, монтировать тактильную плитку и установить подпорные стенки. Исполнителю работ также предстоит предусмотреть парковочные места, установить уличное освещение и камеры «Безопасного города». На ремонт готовы потратить до 180,6 млн рублей, сами работы нужно провести в течение 260 дней. Подрядчика планируют определить 5 сентября.

Напомним, что о намерении снять брусчатку на улицах Галицкого и Радищева в течение текущего и следующего года в ходе общения с журналистами во вторник, 17 июня, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова. В середине ноября 2023 года Антон Алиханов, бывший на тот момент губернатором, предложил городским властям брусчатку на улицах Радищева и Галицкого не трогать.