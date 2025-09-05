Власти: сохранение брусчатки на ул. Галицкого подразумевает её перекладку

Брусчатку на участке Галицкого при капитальном ремонте улицы планируют переложить, как это было сделано ранее на Красной. Об этом рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время рабочего выезда в пятницу, 5 сентября.

Журналисты напомнили сити-менеджеру о том, что в Telegram-канале горадминистрации в сообщении об аукционе на ремонт ул. Галицкого было написано: «Брусчатку на спуске в конце улицы оставляем». По словам Дятловой, речь шла о том, что и после ремонта улицы на участке, где было историческое мощение, будет брусчатка. Однако это не означает, что она останется в неизменном виде.

«Понимаете, в чём дело? Надо всегда смотреть первоисточники. Процесс проведения торгов — это донельзя публичный процесс. Если вы сейчас зайдёте на сайт закупок, вы увидите смету, которая там приложена со всеми проектными решениями. Если вы сейчас откроете смету, вы увидите там работы, где написано „перекладка брусчатки“. Не надо верить слову, всегда смотрите первоисточники», — прокомментировала глава горадминистрации. В проектной документации действительно указаны такие виды работ как «устройство проезжей части из брусчатого камня (б/у)» и «устройство тротуара из исторических элементов из натурального камня, тип „Кошачьи головы“ (б/у)».

Елена Дятлова также сообщила, что контракт на ремонт ул. Галицкого планируют заключить с компанией «Мосинжиниринг», которая и выполняла работы на Красной. Согласно информации портала госзакупок, в аукционе участвовали две компании. Победитель снизил начальную стоимость с 180 622 551 до 179 719 438 рублей.

«У нас сейчас идёт стадия заключения договора по улице Галицкого. Следующий этап — разработка ПОДДа (проекта организации дорожного движения — прим. „Нового Калининграда“). И я так думаю, что где-нибудь в конце сентября мы начнём выставлять дорожные знаки. Но в этом году у нас запланировано порядка 38 миллионов рублей. Завершение работ на улице Галицкого — 2026-й год, май», — рассказал директор компании «Мосинжиниринг» Георгий Мнацаканов.

Будет ли во время работ полностью перекрываться ул. Галицкого, по словам Дятловой, пока неизвестно.

В середине ноября 2023 года экс-губернатор Антон Алиханов, узнав о планах городских властей снять брусчатку на ул. Радищева и Галицкого, предложил не трогать мощение. В июне 2025-го Елена Дятлова сообщила журналистам, что брусчатку на обеих улицах всё-таки планируют снять. Позднее сити-менеджер уточнила, что окончательное решение по улице Галицкого ещё не принято. В конце июля губернатор Алексей Беспрозванных пообещал не снимать мощение.