Власти приняли решение сохранить брусчатку на ул. Галицкого без перекладки (дополнено)

Власти Калининграда приняли решение не перекладывать брусчатку на ул. Генерала Галицкого. Об этом сообщили в комитете городского развития и цифровизации горадминистрации в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда» в среду, 24 сентября.

«Сообщаем, что принято решение о сохранении существующего брусчатого покрытия на участке улицы Генерала Галицкого без перекладки с учётом того, что инженерные коммуникации будут обустраиваться за границами проезжей части», — говорится в ответе на запрос за подписью председателя комитета Игоря Шлыкова.

В начале сентября 2025 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время рабочего выезда сообщила журналистам о том, что сохранение брусчатки на ул. Галицкого во время запланированного капремонта подразумевает её перекладку. В проектной документации были указаны такие виды работ как «устройство проезжей части из брусчатого камня (б/у)» и «устройство тротуара из исторических элементов из натурального камня, тип „Кошачьи головы“ (б/у)».

Контракт на ремонт ул. Галицкого власти заключили с компанией «Мосинжиниринг» 15 сентября. Согласно информации портала госзакупок, в аукционе участвовали две компании. Победитель снизил начальную стоимость с 180 622 551 до 179 719 438 рублей. Срок исполнения контракта — 2 июля 2026 года.

В середине ноября 2023 года экс-губернатор Антон Алиханов, узнав о планах городских властей снять брусчатку на ул. Радищева и Галицкого, предложил не трогать мощение. В июне 2025-го Елена Дятлова сообщила журналистам, что брусчатку на обеих улицах всё-таки планируют снять. Позднее сити-менеджер уточнила, что окончательное решение по улице Галицкого ещё не принято. В конце июля губернатор Алексей Беспрозванных пообещал не снимать мощение. В августе информация о соответствующем решении была размещена в Telegram-канале горадминистрации, однако когда журналисты напомнили об этом Дятловой, она посоветовала верить первоисточникам и ознакомиться с проектной документацией на портале госзакупок.

Дополнено. При этом днём ранее в адрес редакции также поступил ответ на тот же запрос от комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры, подписанный председателем Антоном Романовым. В нём говорится, что проектно-сметной документацией по объекту «Капитальный ремонт улицы генерала Галицкого в городе Калининграде» предусмотрено устройство дождевой сети. Раздел дождевой канализации разработан в соответствии с техническими условиями № 2405 от 25.05.2025, выданными МБУ «Гидротехник» городского округа «Город Калининград».

«В рамках реализации проекта необходимо провести комплекс работ, включающий перекладку брусчатого камня, исправление профиля проезжей части, организацию отведения поверхностных сточных вод в дождеприёмные колодцы с решётками и подключение к существующей системе дождевой канализации», — говорится в ответе.

Редакция «Нового Калининграда» обратилась в администрацию городского округа за уточнением.