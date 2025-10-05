Для дендропарка в Сосновке стоимостью почти полмиллиарда рублей ищут подрядчика

Для Сосновки Зеленоградского округа местный бюджет выделил 485 млн рублей на первый этап благоустройства дендрологического парка. Судя по информации портала Госзакупок, подрядчика на объект должны определить до 15 октября, и работы будут проводиться в пять этапов. Основные работы запланированы на 2026 год. Всего же благоустройство рассчитано на три года. В 2025 году подрядчику необходимо будет освоить 14,55 млн рублей, в 2026-м — 368,66 млн, а в 2027-м — 101,86 млн.

В середине сентября стало известно, что экспертиза со второй попытки одобрила проект благоустройства. Проектную документацию готовило ООО «Точка» (Ленинградская область). Указанный застройщик — МКУ «Служба заказчика Зеленоградского муниципального округа Калининградской области».

О планах по созданию дендропарка стало известно в апреле 2023 года. Тогда же Антон Алиханов, бывший на тот момент губернатором, заявлял, что областным властям удалось добиться для Зеленоградска компенсации на высадку зеленых насаждений в сумме порядка 500 млн рублей. Изначально речь шла о 20 га. В итоговом варианте площадь объекта составила 9,5 га. Дендропарк предусмотрен на участке с кадастровым номером 39:05:051203:134.

Разработка проекта обошлась муниципалитету в 8 млн рублей. За такую сумму документацию согласилась подготовить компания «Точка». Начальная стоимость контракта при этом составляла 24,6 млн.

Благоустройство планировали начать в апреле 2025 года. В дендрологическом парке планируют высадить не менее 1000 видов хвойных и лиственных деревьев, более 20 000 кустарников. Проект также предусматривает смотровую площадку с террасами, оранжерею, административные здания, геопластику, пешеходные мосты, водный объект, площадку для проведения массовых мероприятий со сценой, места отдыха.