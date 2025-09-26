Мининфраструктуры о ж/д-ветке в Янтарный: «Слухи опережают действия»

Вопрос о возможном восстановлении железнодорожного сообщения с Янтарным прорабатывается областными властями, однако соответствующее решение ещё не принято. Об этом рассказал министр развития инфраструктуры региона Александр Рольбинов в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

О том, соответствует ли действительности недавнее заявление главного архитектора Зеленоградского округа о проектировании железной дороги в Янтарный, спросил один из зрителей эфира.

«Удивительно, как у нас всё происходит. У нас слухи опережают действия. Мы действительно прорабатываем такой вопрос, возможность. Обсуждали это и у губернатора вместе с заместителем руководителя РЖД. Раз это уже стало достоянием, скрывать ничего не буду», — прокомментировал Рольбинов.

Вопрос, по его словам, рассматривается в связи с активным развитием приморских муниципалитетов в последние годы и предстоящим строительством курорта «Белая Дюна». «С тем, чтобы снизить нагрузку на автомобильные дороги, мы прорабатываем вопрос по возможному восстановлению пассажирского железнодорожного движения вдоль побережья. До принятия решения ещё очень далеко, но такие проработки нами ведутся», — отметил министр.

В конце августа этого года областные власти сообщили, что прорабатывают вопрос восстановления железнодорожного сообщения с Янтарным. Соответствующий комментарий появился тогда от министерства развития инфраструктуры на странице губернатора Алексея Беспрозванных.

В апреле 2024 года министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в общении с «Новым Калининградом» сообщил, что окончательное решение о строительстве железнодорожной ветки в Янтарный до сих пор не принято, и по этому поводу есть лишь «очень-очень предварительные размышления».

Калининградская железная дорога приступила к демонтажу железнодорожных путей, ведущих в Янтарный, в декабре 2017 года. Летом 2023 года в региональном министерстве развития инфраструктуры говорили, что железная дорога в Янтарный появится только после развития там круглогодичной туристической инфраструктуры.