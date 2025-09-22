Калина: Балтийская коса может войти в состав нацпарка «Куршская коса»

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Балтийская коса может войти в состав национального парка «Куршская коса». О такой вероятности «Новому Калининграду» рассказал директор нацпарка Анатолий Калина.

Калина пояснил, что на текущий момент не идёт речь о трёх национальных парках на территории Калининградской области, и отметил, что коса, соединяющая Балтийск с территорией Польши, давно нуждается в охранном статусе.

«Балткоса — это объект, который требует особой охраны по ряду федеральных программ, — сообщил Калина. — Была разработка документации о присоединении её к национальному парку. Проводились исследования, были письма от Балтийска и соглашения с местными властями. Все подтвердили, что в случае принятия положительного решения правительством Калининградской области мы направим письмо в Правительство РФ для рассмотрения документов о присоединении её к нацпарку „Куршская коса“, чтобы под одной эгидой были два этих участка».

Калина напомнил, что экс-глава администрации Балтийска направлял ему письмо, в котором сообщал, что власти муниципалитета не против передачи косы нацпарку.

«После согласования и утверждения общей политики, то есть что мы готовы принять земельный участок, а правительство Калининградской области готово нам его передать, начнётся ряд новых согласований. Такие согласования сейчас проходят по нацпарку „Виштынецкий“», — добавил Калина.

В апреле 2024 года Анатолий Калина рассказал «Новому Калининграду», что в ближайшее время может быть решен вопрос о создании в Калининградской области третьего нацпарка — на Балтийской косе.

«Виштынецкий парк обсуждался с 2017 года, потом его хотели разменять, но я бы с удовольствием Балткосу взял. Но пока это нереально», — заявлял он.

В ноябре 2023 года Антон Алиханов, бывший на тот момент губернатором Калининградской области, заявил, что выступает против создания национального парка на территории Роминтской пущи. В качестве одного из альтернативных решений рассматривалось придание такого статуса территории вокруг Большого Мохового болота в Славском районе.

В марте сообщалось, что областные власти решили не согласовывать проект создания нацпарка «Виштынецкий», поскольку он вызвал много вопросов у чиновников. В начале ноября министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин пояснял в комментарии «Новому Калининграду», что в регионе есть территории, более достойные статуса нацпарка. В их числе он называл Балтийскую косу.

