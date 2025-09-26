Власти ищут подрядчика для благоустройства территории школы № 4 в Калининграде

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Власти Калининграда ищут подрядчика для благоустройства территории школы № 4 на ул. Карла Маркса, 65. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 25 октября по 3 октября. Итоги аукциона планируют подвести 7 октября. Максимальная стоимость контракта — 45 416 349 рублей. Исполнить его необходимо до 26 декабря 2025 года. На работы отводится 20 дней.

Благоустроить необходимо в том числе спортплощадку с устройством наливного полиуретанового покрытия. Также запланированы ремонт ограждения территории, устройство покрытий дорожек и тротуаров, озеленение.

Напомним, капремонт школы № 4 в Калининграде планируют завершить до конца этого года. Кроме ремонта самого здания, запланировано обновление оборудования, учебников, благоустройство территории, налаживание пожарной и антитеррористической безопасности. Также будет улучшено образовательное пространство. На комплексный капитальный ремонт здания было выделено 227 млн.

В августе очевидцы сообщали о том, что с территории школы № 4 несколько дней текла вода, размывая тротуар.

