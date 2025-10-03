Разработчики «карты калининградца» обещают облегчить жизнь льготникам

В 2025 году в регионе должен заработать сайт под названием «Карта жителя Калининградской области», на котором можно будет зарегистрироваться в программе. Об этом рассказал «Новому Калининграду» руководитель продуктов «Карта жителя» и социального процессинга компании «Расчетные решения» Евгений Самойлов.



«Региональный портал заработает в четвертом квартале 2025 года, но точную дату сказать не смогу, — сообщил Евгений Самойлов. — На сайте можно будет, пройдя авторизацию через Госуслуги, внести данные своей банковской карты платежной системы „МИР“ в качестве идентификатора для получения тех или иных благ, которые вам будут доступны за счет участвующих в программе партнеров».

Как пояснил представитель компании-разработчика, чтобы привязать ту или иную льготу к банковской карте, нужно через те же Госуслуги обратиться в МФЦ или минсоцполитики, чтобы вас внесли в реестр льготных категорий граждан. «Если у вас есть, к примеру, льгота на проезд, то она может быть вами привязана к вашей „Карте калининградца“. Это очень удобно, так как можно не носить с собой подтверждающий льготу документ», — отметил Евгений Самойлов.

На сегодняшний день в общероссийском проекте «Карта жителя» вместе с Калининградской областью участвуют 18 регионов. «Это большой федеральный продукт, — рассказал Евгений Самойлов, выступая перед представителями бизнеса на одной из секций Балтийского туристического форума, который проходил в Светлогорске с 25 по 27 сентября. — С помощью платформы „Карта жителя“ Калининградской области и региональной программы лояльности „Моя выгода“ представители бизнеса или учреждения культуры, спорта сами смогут выбирать, кому предоставлять скидки, бонусы и в каком размере. Главное, что все скидки и другие механизмы можно будет привязывать к кассовому аппарату. Если мы говорим про отели, то гостю при заселении можно предоставить одну льготу, а при посещении ресторана — другую. И вам не придется удостовериваться в том, что человек действительно имеет право на ту или иную льготу, это будет происходить автоматически при считывании карты жителя Калининградской области на кассе».

Идея введения специальной карты для жителей Калининградской области впервые была озвучена в конце января 2025 года. Губернатор Алексей Беспрозванных уточнял, что «карта калининградца» будет доступна для всех жителей, а не только для льготных категорий. В середине февраля он также заявил, что власти Калининградской области планировали весной запустить первый этап применения карты. Тогда же стало известно, что её планируют интегрировать в обычную банковскую карту жителей региона.

В середине мая минцифры сообщило, что назвать сроки реализации проекта пока что сложно. При реализации «карты калининградца» областные власти планируют учитывать опыт создания подобных проектов, в том числе и «карты москвича». Положение о карте областные власти разработали в начале июля. В начале августа региональные власти сообщили, что от бизнеса поступило 104 заявки на участие в «карте калининградца». «Больше всего заявок в сервис „Моя выгода“ поступает от торговых организаций. На втором месте — центры допобразования, кружки, секции для детей. Чуть меньше заявок от музеев, кинотеатров, парков культуры и отдыха. Приняли в работу по несколько предложений от общепита, салонов красоты, категорий „здоровье“, „транспорт“, „спорт“, „ремонт“, „услуги консалтинга“, „жилищные услуги“, „отели“», — написал Беспрозванных в своем телеграм-канале.