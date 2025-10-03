«Водоканал» взял в лизинг вакуумную машину за 130 млн рублей

«Водоканал» взял в лизинг вакуумную машину на шасси за 130 млн рублей. Об этом в ответ на официальный запрос предприятие сообщило «Новому Калининграду».



Как поясняет «Водоканал», осуществлена закупка (№ 32515248142) машины вакуумной, специальной 5685L4-40 на шасси МАЗ 631228 6×4. На 35,8 млн рублей (закупка № 32515248241) в лизинг приобрели также четыре автоцистерны ТМД-ЦП-4,2 на шасси ГАЗон NEXT C41R13 для перевозки и кратковременного хранения пищевых жидкостей.

Срок исполнения договора — с 26 сентября 2025 года до 31 декабря 2030 года.