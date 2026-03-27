Посещаемость Калининградского зоопарка из-за холодной зимы снизилась на 50%

Из-за неблагоприятных погодных условий зимой посещаемость Калининградского зоопарка снизилась вдвое. Об этом на пресс-конференции в региональном инфоцентре ТАСС сообщила директор учреждения Светлана Соколова в четверг, 26 марта.

«Старт этого года я бы назвала неудачным. У меня в первый раз с 2011 года, что я руководитель зоопарка, такой не очень хороший результат. У нас фактически минус 50% по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. И здесь однозначно мы очень сильно зависим от погодных условий. Очень холодная зима, люди больше ходят, наверное, в музеи. Я так предполагаю, что в музеях и концертных залах вряд ли было падение посещаемости. А вот мы как открытый объект под открытым небом, несмотря на наличие тёплых павильонов, очень сильно теряем», — рассказала Соколова.

Ранее в зоопарке рассказали, как учреждение готовилось к непогоде. Во время сильных морозов в январе зоопарк временно закрывался.
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



