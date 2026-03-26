В Калининградской области назвали самые подорожавшие услуги в феврале

В Калининградской области в феврале по сравнению с январём отметили рост индекса потребительских цен по 47 наблюдаемым видам услуг в размере от 0,08% до 39,99%. Список самых подорожавших услуг возглавили поездки на отдых. Такие данные приводит Калининградстат.

На верхних трёх позициях находятся туристические поездки в Египет (+39,99%, 62 074,62 руб.), в Объединённые Арабские Эмираты (+24,14%, 71 642,52 руб.), в Турцию (+24,02%, 59 946,71 руб.). Проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда подорожал на 18,68% (717,59 руб. за 100 км), а посещение детских яслей-сада — на 18,01% (196,71 руб. за день).

Наиболее значительное снижение цен зафиксировали на поездки в Беларусь (-6,03%, 45 233,75 руб.). Аренда одкомнатной квартиры подешевела на 5,35% (27 614,85 руб. в месяц). Стоимость полиса КАСКО снизилась в цене на 4,7% (59 619,66 руб.). Курьерская доставка стала дешевле на 0,97% (195,27 руб.), а проезд в такси — на 0,3% (48,41 руб. за км).