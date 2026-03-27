Бастрыкин потребовал доклад о состоянии мемориала «1200 гвардейцам» в Калининграде

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту ненадлежащего содержания мемориала «1200 гвардейцам» в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



«В сети Интернет сообщается о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия федерального значения „Мемориальный ансамбль 1200 воинам 11-й гвардейской армии, погибшим при штурме города и крепости Кенигсберг в апреле 1945 года“ в городе Калининграде. Фрагменты мемориала и плиточное покрытие разрушаются, надписи на нем нечитаемы. Вместе с тем компетентными органами мер к проведению восстановительных работ не принимается», — отмечается в сообщении.

В СУ СК России по Калининградской области организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК России Дмитрию Канонерову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.

Ранее на состояние мемориала обратили внимание представители «Народного фронта». Как рассказали общественники, к ним обратились военные пенсионеры — участники боевых действий. Их обеспокоило состояние мемориального ансамбля, где захоронены советские воины, погибшие при штурме Кёнигсберга. По их мнению, в преддверии годовщины штурма города, Дня Победы и 80-летия Калининградской области объекту требуется профилактический ремонт. Обращение с просьбой провести восстановительные работы направили в администрацию города.