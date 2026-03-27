Ясно, местами дымка: погода в Калининградской области 27 марта

Днём в пятницу, 27 марта, в Калининградской области ожидается малооблачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +10°C. Атмосферное давление — 762 мм, ветер северо-западный, 2 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске +7°C, на востоке области +11°C. На всей территории области осадки не ожидаются.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу малооблачно. Температура утром +5°C, днём +9°C, вечером +2°C. Влажность составит до 82%, давление — 761 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в пятницу днём в Калининграде и области до +9...+11°C, у побережья до +5...+8°C, ясно/малооблачно. «Вечером похолодает от +1...+4°C на закате до −1...-3°C по области к полуночи, малооблачно, местами возможна дымка, туман. Ветер ночью и утром преимущественно западный/юго-западный, днем и вечером западный/северо-западный, слабый (1-5 м/с), днем слабый/умеренный (2-8 м/с)», — рассказывают метеолюбители.


Самое читаемое:

