Власти обещают открыть поликлинику на Расковой до конца ноября

До открытия поликлиники на ул. Марины Расковой осталось полтора месяца. Об этом сообщил министр здравоохранения области Сергей Дмитриев во время эфира в Центре управления регионом 15 октября.

По словам министра, поликлиника на Расковой будет сдана и откроется после реконструкции до конца ноября. Также Дмитриев добавил, что разработка проекта реконструкции детской поликлиники на ул. Огарева запланирована на 2026 год.

Напомним, ранее подрядчик обещал сдать поликлинику на улице Марины Расковой в мае 2025 года. В феврале степень готовности объекта составляла 60%.

Здание, возведённое в 1930-х годах, пустовало с 2020 года. За это время, под давлением горожан, власти несколько раз радикально меняли мнение относительно его будущего. Изначально здание планировали снести и построить на этом месте шестиэтажный дом, но позже решили провести реконструкцию и сохранить за строением функцию поликлиники. Проект прошёл госэкспертизу в январе 2023 года, эскизы продемонстрировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Мы постарались воспроизвести архитектурные формы старого здания, но, по сути, это будет новое строительство», — заявлял экс-глава региона.

В феврале 2024 года подрядчику поликлиники на ул. Марины Расковой — компании «Мириам» — была выставлена неустойка за срыв сроков выполнения работ. В ноябре «Мириам» завершила подготовку к «реконструкции». Подрядчик снёс старое здание, вырубил зелёные насаждения, а также разобрал систему центрального отопления, водопровода и канализации. В ходе строительства возникли технологические сложности при выносе действующего газопровода за пределы площадки, что увеличило сроки выполнения контракта, ранее сообщала пресс-служба правительства Калининградской области.

В июле 2025 года процесс реконструкции взрослой поликлиники проверил губернатор Алексей Беспрозванных и отметил, что готовность поликлиники составляет 84%, открытие запланировано на осень.