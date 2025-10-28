В минздраве рассказали, какие работы проводятся в поликлинике на Расковой (фото)

Поликлинику на ул. Марины Расковой в Калининграде, которую обещают открыть в ноябре, подключают к отопительной системе. Также идёт монтаж навигации, сообщили в областном минздраве.

«На данный момент всё необходимое оборудование и мебель уже поставлены, активно идёт процесс подключения к отоплению. В настоящее время также идёт монтаж навигации, что упростит ориентирование пациентов внутри учреждения», — рассказал главный врач учреждения Виталий Матюшко.

Как сообщили в минздраве 27 октября, поликлиника будет обслуживать 12 терапевтических участков и рассчитана на 240 посещений в смену. Ранее речь шла о 19 участках и 365 посещениях в смену. Сообщалось, что приём будут вести шесть участковых врачей-терапевтов и десять узких специалистов в две смены. В учреждении установлены маммограф, рентген-аппарат и флюорограф.

Фото: минздрав Калининградской области

Строение на улице Марины Расковой, возведённое в 1930-х годах, пустовало с 2020 года. За это время под давлением горожан власти несколько раз радикально меняли мнение относительно будущего здания. Изначально его планировали снести и построить на этом месте шестиэтажный дом, но позже решили провести реконструкцию и сохранить за строением функцию поликлиники. Проект прошёл госэкспертизу в январе 2023 года, эскизы продемонстрировал на тот момент губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Мы постарались воспроизвести архитектурные формы старого здания, но, по сути, это будет новое строительство», — заявил экс-глава региона. В феврале 2024 года подрядчику поликлиники на ул. Марины Расковой — компании «Мириам» — была выставлена неустойка за срыв сроков выполнения работ. В ноябре «Мириам» завершила подготовку к «реконструкции». Подрядчик снёс старое здание, вырубил зелёные насаждения, а также разобрал систему центрального отопления, водопровода и канализации. В ходе строительства возникли технологические сложности при выносе действующего газопровода за пределы площадки, что увеличило сроки выполнения контракта, ранее сообщала пресс-служба правительства Калининградской области.

В феврале 2025 года готовность объекта составляла 60%. Тогда подрядчик обещал сдать поликлинику в мае текущего года. Порядка двух месяцев власти, по словам Сергея Дмитриева, закладывали на то, чтобы установить оборудование, получить санэпидзаключение и лицензию на медицинскую деятельность. Таким образом, в минздраве ранее рассчитывали, что учреждение сможет принять пациентов в июле. Однако к тому времени готовность поликлиники составляла 84%.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!