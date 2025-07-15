На очередном участке Фестивальной аллеи планируют заменить трамвайные пути

«Калининград-ГорТранс» планирует переложить трамвайные рельсы на участке Фестивальной аллеи от ул.Красной до ул.Коммунальной. Об этом предприятие сообщило «Новому Калининграду» в ответ на официальный запрос.



Рельсы планируют заменить в обоих направлениях. На их закупку ранее выделили 19,6 млн руб.

До этого на Фестивальной аллее отремонтировали часть трамвайных путей на отрезке от Каштановой аллеи до улицы Коммунальной, оставив полусгнившие рельсы. В пресс-службе горадминистрации пояснили, что такое решение — это не капитальный ремонт, а временная мера.

В июне Елена Дятлова сообщила, что в городской бюджет на текущий год заложены средства на обустройство трамвайных путей от перекрёстка проспекта Мира с улицей Катина до конечной остановки 5-го маршрута в районе улицы Бассейной.



В январе предприятие выделило на закупку рельсов 4,6 млн рублей.

До этого стало известно, что в Калининграде запланировали демонтаж трамвайных рельсов на пяти улицах. О том, что рельсы будут сняты, несмотря на «историческую важность трамвая в городе», «Новому Калининграду» в ответе на официальный запрос сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

В конце ноября 2024 года жители Калининграда, выступающие за сохранение и развитие трамвая, собрали более трёх тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы. 2020 электронных подписей 28 ноября были направлены в адрес губернатора Алексея Беспрозванных и вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, а 1003 бумажных досылались почтой. Однако, как сообщил один из инициаторов обращения Александр Панфилов, письмо в Правительство РФ было перенаправлено в областное правительство, а региональные власти перенаправили его в мэрию Калининграда, которая ранее выступила за демонтаж выделенной линии и появление на её месте дополнительных полос автомобильного движения.

В октябре 2023 года на проспекте Победы было демонтировано трамвайное кольцо.