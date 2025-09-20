Схему движения автобуса № 18 собираются изменить на время отсутствия трамвая № 5 (фото)

Схему движения автобуса № 18 собираются изменить на время отсутствия трамвая № 5 (фото)
Фото: ЦОДИПП
Все новости по теме: Транспортная схема Калининграда

На время отсутствия трамвая № 5 «ул. Бассейная — ул. Дюнная» на Советском проспекте и Фестивальной аллее для удобства пассажиров и сохранения транспортной доступности изменится схема автобуса маршрута № 18 «ул. Большая Окружная 1-я — мкр. Прибрежный». С 22 сентября по 31 декабря он будет следовать по ул. Карла Маркса до ул. Коммунальной или ул. Леонова. Об этом сообщил Центр организации движения и пассажирских перевозок.

«Через историческую часть города следует достаточное количество муниципальных маршрутов, практически все они находятся в шаговой доступности», — добавили в Центре. Учреждение обещает отслеживать работу общественного транспорта и вносить оперативные корректировки при необходимости.

Напомним, что из-за ремонта путей на конечной станции «Бассейная» с 22 сентября трамвай № 5 будет следовать по проспекту Мира до станции «Парк «Центральный», не заезжая на Советский проспект и Фестивальную аллею. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter