Схему движения автобуса № 18 собираются изменить на время отсутствия трамвая № 5 (фото)

На время отсутствия трамвая № 5 «ул. Бассейная — ул. Дюнная» на Советском проспекте и Фестивальной аллее для удобства пассажиров и сохранения транспортной доступности изменится схема автобуса маршрута № 18 «ул. Большая Окружная 1-я — мкр. Прибрежный». С 22 сентября по 31 декабря он будет следовать по ул. Карла Маркса до ул. Коммунальной или ул. Леонова. Об этом сообщил Центр организации движения и пассажирских перевозок.

«Через историческую часть города следует достаточное количество муниципальных маршрутов, практически все они находятся в шаговой доступности», — добавили в Центре. Учреждение обещает отслеживать работу общественного транспорта и вносить оперативные корректировки при необходимости.

Напомним, что из-за ремонта путей на конечной станции «Бассейная» с 22 сентября трамвай № 5 будет следовать по проспекту Мира до станции «Парк «Центральный», не заезжая на Советский проспект и Фестивальную аллею.