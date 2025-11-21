Власти Пионерского хотят продать пансионат «Шарлотт» под библиотеку или отель

Администрация Пионерского городского округа приступила к расселению жильцов дома на Комсомольской, 53, признанного аварийным, и формированию условий для поиска инвестора, который сможет реконструировать здание с сохранением его исторического облика. Об этом сообщил глава округа Леонид Шибаев 20 ноября в прямом эфире «ВКонтакте».

По словам Шибаева, с жителями заключаются соглашения о переселении и выплате компенсаций. После этого планируется подготовка конкурсной документации для привлечения инвесторов. Он уточнил, что возможности снести здание или построить на его месте коммерческий объект нет, конкурсная документация будет включать в себя обременение на восстановление и приведение данного здания в исторический вид.

Глава округа также отметил, что на улице Комсомольской всего шесть домов с похожим техническим состоянием, из которых можно сделать музей под открытым небом.

«Сейчас это жилые дома, разной степени технического состояния, при этом можно было бы так же поступить, прежде проговорив с жителями, из каждого здания сделать какое-то учреждение. Вот, например, здание на Комсомольской, 53, в советское время там была почта, и все было под эту почту приспособлено. В дальнейшем это превратили в жилой фонд, что не совсем соответствует назначению данного здания. И было бы неплохо, если инвестор, который отреставрирует данное здание, сделает такие условия, при которых обеспечит общий доступ людей. То есть это был бы или ресторан, или библиотека, или какое-то социальное учреждение, или бутик-отель появился. То есть здание зажило бы жизнью, и вот эта красота восстановленная была бы доступна не только тем, кто в этом доме проживает», — заявил Шибаев.

Ранее Служба госохраны памятников сообщила «Новому Калининграду», что пансионат «Шарлотт» относится к выявленным ОКН и сносить его нельзя, а любые работы возможны только в формате консервации, ремонта или реставрации. Ведомство также направило администрации Пионерского задание на проведение Государственной историко-культурной экспертизы для определения историко-культурной ценности здания.

По словам Фонда капитального ремонта, пансионат не был отремонтирован в связи с неудовлетворительным состоянием конструктивов здания, работы могли повлечь за собой угрозу жизни и здоровью проживающим в здании гражданам.

Собственникам шести жилых помещений многоквартирного дома было направлено требование о его реконструкции до 31.10.2025. Поскольку собственники требование не исполнили, дом подлежит изъятию под муниципальные нужды, а вопрос функционального использования здания пока не определен, рассказала администрация Пионерского округа «Новому Калининграду».

Правительство Калининградской области выделило 34,9 млн рублей на переселение людей из этого дома и компенсации собственникам. Муниципалитет также должен обеспечить софинансирование — 16,8 млн руб.

В 2023 году состоялся аукцион на капитальный ремонт этого здания-памятника, после чего ФКР должен был начать разработку проекта. Завершить ремонт планировалось в 2024 году. Средства были выделены из областного бюджета.

Как сообщает сайт Prussia39, здание является выявленным объектом культурного наследия Калининградской области. «Вилла „Маргарита“ построена в Нойкурене на Дорф-штрассе в конце XIX века — начале XX века. Не ранее 1905 года здание поменяло владельца, после чего в нём был открыт семейный пансионат „Шарлотт“», — сообщает сайт. В списке выявленных ОКН здание значится как «Вилла, нач. XX века».