Власти выделяют госприюту для животных 33 млн «с учётом требования прокуратуры»

Правительство Калининградской области предусматривает дополнительные средства для государственного «Центра для безнадзорных животных», рассказал на заседании комитета по сельскому хозяйству Заксобрания министр финансов региона Виктор Порембский.

«С учётом требования прокуратуры 33 млн руб. выделяется на приобретение вольеров и ограждений для Центра безнадзорных животных», — сказал министр, не сообщив подробностей.

Средства планируется выделить в рамках поправок в бюджет текущего года, которые региональные власти намерены представить в Заксобрание в ближайшее время.

Отметим, ранее стало известно, что Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура с участием представителей Россельхознадзора и Службы ветеринарии Калининградской области провели проверку соблюдения требований законодательства со стороны госучреждения «Центр для безнадзорных животных». Об этом говорится в ответе министерства сельского хозяйства общественному инспектору Олегу Кузнецову. Документ имеется в распоряжении «Нового Калининграда».

Проверка проводилась 13 февраля 2026 года после жалобы общественников на условия, в которых содержатся животные в ЦБЖ. Она касалась «требований законодательства об ответственном обращении с животными, о ветеринарии, расходовании бюджетных средств при реализации полномочий по обращению с безнадзорными животными, при назначении лекарственных препаратов для ветеринарного применения».

Ранее общественный инспектор Олег Кузнецов предоставил «Новому Калининграду» видео по итогам визита в ЦБЖ 4 февраля. По словам представителей общественности, у собак нет тёплых помещений, барак неотапливаемый, часть окон забиты профлистом, часть — выбиты. Во время визита в бараке была минусовая температура, замерзшая в тазах вода. Однако в правительстве Калининградской области опровергли удручающее состояние вольеров в ЦБЖ. В самом госприюте также заявили, что информация не соответствует действительности.

Между тем, в ответе вице-премьера Вероники Лесиковой Олегу Кузнецову от 27 февраля говорилось, что собак пересадили для содержания в вольер на время проведения дезинфекции в блоке послеоперационного содержания собак (стационаре). После проведения дезинфекции собаки были возвращены в стационар.

«Новый Калининград» запросил возможность допуска в Центр для безнадзорных животных журналистов, фотографов и видеооператоров, но по настоящее время визит властями организован не был.