Калининградская ветслужба: число бездомных собак в регионе уменьшилось вдвое

Калининградская ветслужба: число бездомных собак в регионе уменьшилось вдвое
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Жизнь животных

В Калининградской области за шесть лет число бездомных собак снизилось в два раза. Об этом в ходе выезда в калининградский Центр для безнадзорных животных (ул. Дзержинского, 205А) журналистам сообщила и.о. руководителя Службы ветеринарии Калининградской области Ольга Матвеева.

«Когда наш Центр начинал свою деятельность, это был 2019 год, у нас было где-то 7,5 тысяч заявок на отлов, — сообщила Матвеева. — За время функционирования центра количество заявок у нас с трёх тысяч уменьшилось до полутора тысяч, и количество животных, заявленных к отлову, уменьшилось где-то до 3,5 тысяч на сегодняшний день, то есть ровно в два раза».

Напомним, что Центр занимается отловом и стерилизацией животных. На постоянном содержании в ЦБЖ остаются лишь агрессивные собаки, остальных после проведения операции выпускают в район отлова.

«Новый Калининград» ранее делал запрос на возможность допуска в Центр для безнадзорных животных журналистов, фотографов и видеооператоров, однако выезд был организован лишь в минувший четверг, 23 апреля.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter