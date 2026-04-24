Маслов: инвестор пока не определился с назначением сгоревшего здания ОВД

Инвестор, выкупивший здание бывшей комендатуры Кёнигсберга на улице Клинической (более известно как сгоревшее здание ОВД), готовится к проектированию, но пока не готов озвучивать информацию о будущем назначении объекта культурного наследия. Об этом «Новому Калининграду» рассказал руководитель Службы госохраны ОКН Евгений Маслов.

«Там сейчас активное движение, — сообщил Маслов. — Мы уже провели рабочее совещание с потенциальными проектировщиками. Я сам на крышу объекта залезал. Вместе думали, каким будет проект и как приспособить здание. В общем, всё не могу пока раскрывать, но в рабочем порядке мы уже активно занимаемся».

Под какие нужды собираются приспособить здание, Маслов также пока не уточнил.

«Сначала инвестору нужно было всё-таки объективно оценить его состояние. Пока у него реакция прежняя: шикарные фасады, а внутри печальная картина. Но это не руины, слава богу», — добавил чиновник.

Представители инвестора, с которыми удалось связаться «Новому Калининграду» по телефонам, размещенным в открытом доступе, от комментариев отказались .

Напомним, что 19 марта АО «Корпорация развития Калининградской области» объявило победителя аукциона по продаже объекта культурного наследия.

Начальная цена лота составляла 27,7 млн рублей. Объект приобрела калининградская компания ООО «Гарант Строй» за 105,8 млн рублей. Как сообщает сервис Rusprofile, компания действует с 2016 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Генеральным директором с октября 2025 года является Екатерина Суворова. Единственным владельцем компании выступает Светлана Пахомова (также является гендиректором компании «Весталко»).

Ранее КРКО сообщила, что на участие в аукционе поступило 6 заявок.

Напомним, здание комендатуры Кёнигсберга, пострадавшее от пожара в 2005 году, было выставлено на аукцион 9 февраля. По данным торговой площадки, объект имеет площадь 3058,7 квадратных метров, три этажа (плюс один подземный). Земельный участок, на котором стоит бывшая комендатура (кадастровый номер 39:15:132403:559), имеет площадь 2564 квадратных метров и вид разрешенного использования — под административное здание.

«Исторический объект, расположенный в оживлённом районе города, представляет собой уникальную возможность для инвесторов, заинтересованных в сохранении культурного наследия и реализации перспективных коммерческих проектов», — считают в Корпорации.