Башню бывшего аэродрома Нойтиф на Балткосе продали на аукционе за 5 млн рублей

Нежилое здание башни управления полетами бывшего аэродрома Нойтиф на Балтийской косе продали на муниципальном аукционе за 5,02 млн рублей. Итоги торгов опубликованы в протоколе администрации Балтийского городского округа.

Речь идет о пятиэтажном здании с подвалом общей площадью 1251 кв. м (кадастровый номер 39:14:030108:275), расположенном на Малой набережной, 22. Вместе с объектом покупатель получил 0,9058 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 3,4 тыс. кв. м.

Единственным участником аукциона по данному лоту стал Алексей Цой, признанный победителем торгов. Цена продажи совпала с начальной стоимостью — 5 024 200 руб.

Согласно данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость самого здания превышает 18,6 млн руб., земельного участка — около 2,4 млн руб. Таким образом, совокупная кадастровая оценка объекта более чем в четыре раза выше цены реализации.

Аукцион проводился в электронной форме в рамках программы приватизации муниципального имущества. Здание находилось в муниципальной собственности.

По данным ЕГРЮЛ, Алексей Цой является генеральным директором и учредителем ООО «Виват», зарегистрированного в октябре 2021 года в поселке Матросово Гурьевского округа. Основной вид деятельности компании — деятельность в области исполнительских искусств.

В октябре 2025 года ангар № 2 и башня управления полетами гидросамолетов бывшего гидроаэродрома «Нойтиф» на Балтийской косе получили положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы для включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. После внесения в реестр для ангара и башни установлен режим охраны, ограничивающий строительство, земляные и иные работы, не связанные с сохранением объекта.

Объекты построены в 1936–1939 годах в составе авиабазы «Нойтиф» и числятся в перечне выявленных объектов культурного наследия — на учет их поставили приказом региональной Службы охраны памятников в сентябре 2020 года.

В апреле 1945 года у одного из ангаров происходила высадка подразделений Красной армии при форсировании пролива Зеетиф — восемь участников штурма получили звание Героя Советского Союза. С 1947 года на аэродроме базировались гидросамолеты «Каталина», впоследствии сюда были переведены самолеты-амфибии Бе-4, Бе-6 и Бе-12. До 1960 года на Косе базировались истребительные полки авиации ДКБФ, входившие в состав ИАД авиации ДКБФ.

«В ангаре № 2 размещалась технико-эксплуатационная часть (ТЭЧ), персонал которой выполнял регламентные работы на самолётах. В непосредственной близости от ангара находится Г-образное здание с башней, верхняя часть которой во время войны была повреждена и, впоследствии, накрыта скатной крышей. После 1945 года по прямому назначению башня не использовалась. До 1995 года на аэродроме базировалась 49-я Таллинская Краснознаменная орденов Ушакова и Нахимова отдельная противолодочная авиационная эскадрилья, оснащенная гидросамолётами Бе-12. В 1996 году авиабаза прекратила свое существование», — уточняется в экспертизе.

В октябре 2024 года администрация Балтийского городского округа получила предостережение от Службы государственной охраны объектов культурного наследия из-за неудовлетворительного состояния ангаров авиабазы «Нойтиф». В тексте предостережения говорилось о том, что администрации муниципалитета предстоит «обеспечить проведение первоочередных противоаварийных работ на объекте культурного наследия в соответствии с порядком, установленным для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия».

В 2020 году собственники (семья экс-депутата Госдумы Асана Нюдюрбегова) успели разобрать два ангара авиабазы (№ 1 и № 6) на Балтийской косе. Строения перешли в частную собственность в конце 90-х годов. В 2021 году глава региональной Службы охраны памятников Евгений Маслов заявил, что собственник ангаров не заинтересован в их сохранении. Кроме того, в ноябре 2025 года участок с ангаром № 2 выставили на продажу.

Отметим, ангар № 2 — не единственный объект бывшего аэродрома на косе, получивший положительную историко-культурную экспертизу в этом году. В конце октября этого года аналогичное решение приняли и по соседнему ангару № 5.