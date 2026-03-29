Калининград вошёл в топ-10 популярных направлений для отдыха в апреле

Калининград вошёл в десятку наиболее востребованных направлений для отдыха в апреле 2026 года. Такие данные приводит российский сервис бронирования жилья «Твил.ру», пишет «Коммерсант».

Рейтинг составлен на основе анализа пользовательских запросов и оформленных заявок на размещение. Лидером списка стал Санкт-Петербург, на который пришлось 13% бронирований. Второе место разделили Сочи и Москва (по 8%), третье заняла Казань.

Помимо них, в топ-10 вошли Ялта, Кисловодск, Калининград, Краснодар и Пятигорск. Замыкает список Геленджик.

По данным сервиса, в апреле туристы чаще выбирают поездки продолжительностью от трёх до пяти ночей. Например, в Сочи средний срок отдыха составляет около пяти ночей при стоимости проживания 3,8 тыс. рублей за сутки. В Краснодаре поездки короче — около трёх ночей, а средняя цена размещения — 3,1 тыс. рублей. В Геленджике отдых длится примерно пять ночей, при этом стоимость проживания достигает 4,6 тыс. рублей за ночь.