Задание выполнено: в Генштабе подвели итоги осеннего призыва

В ходе осеннего призыва на срочную военную службу в России призвали 135 тыс. человек, выполнив в полном объеме задание, установленное указом президента РФ. Об этом, как пишет «Коммерсант», заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

«Наиболее организованно мероприятия призыва прошли в республиках Бурятия и Коми, Карачаево-Черкесской Республике, Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях», — уточнил Цимлянский. Также он отметил организованность Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Мурманской, Сахалинской и Челябинской областей, Подмосковья и столицы.

Замначальника Генштаба подчеркнул, что все отслужившие призывники будут своевременно уволены со службы, а вновь призванных не будут отправлять в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.