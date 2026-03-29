В Госдуме предложили ввести самозапрет на компьютерные игры

В Госдуме предложили распространить механизм самозапрета на компьютерные игры. С такой инициативой выступил первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев, передаёт ТАСС.

Гусев напомнил, что в России уже действует система самозапрета на кредиты, а с 1 сентября 2026 года заработает аналогичный механизм для участия в азартных играх. По его мнению, этот инструмент оказался востребованным и его можно расширить на другие сферы.

«Если человек не в состоянии самостоятельно отказаться от разрушительной привычки — будь то азартные игры или другие формы зависимости, — у него должна быть возможность ограничить себя с помощью такого механизма», — отметил парламентарий.

В декабре 2025 года президент Владимир Путин подписал закон, дающий право устанавливать самозапрет на азартные игры. Закон запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки от граждан, включенных в этот перечень, а казино и залам игровых автоматов — выдавать таким «отказникам» обменные знаки (фишки, жетоны и т. п.) в обмен на деньги, а также деньги в обмен на такие знаки.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter