В Госдуме предложили ввести самозапрет на компьютерные игры

В Госдуме предложили распространить механизм самозапрета на компьютерные игры. С такой инициативой выступил первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев, передаёт ТАСС.



Гусев напомнил, что в России уже действует система самозапрета на кредиты, а с 1 сентября 2026 года заработает аналогичный механизм для участия в азартных играх. По его мнению, этот инструмент оказался востребованным и его можно расширить на другие сферы.

«Если человек не в состоянии самостоятельно отказаться от разрушительной привычки — будь то азартные игры или другие формы зависимости, — у него должна быть возможность ограничить себя с помощью такого механизма», — отметил парламентарий.