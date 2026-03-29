В Храброво сообщили о задержке рейсов из-за атаки БПЛА на Ленобласть

В аэропорту Храброво из-за атаки БПЛА на Ленинградскую область изменилось расписание полётов. Об этом сообщает пресс-служба калининградского аэровокзала.

«В связи с вводом 29 марта временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств», — говорится в сообщении.

По состоянию на 9:20 на прилёт в Храброво задерживаются 22 рейса , на вылет — 20.

В ночь на 29 марта губернатор Ленинградской области сообщил об опасности БПЛА в воздушном пространстве региона. К 9:47 по московскому времени, по его информации, было сбито 36 беспилотников. В порту Усть-Луга после налёта снова есть повреждения, в настоящий момент спасатели локализуют возгорание.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии сообщило, что страны Балтии не принимали участия в осуществлении ударов ВСУ по территории России.

«Министерство обороны заявляет, что Латвия, а также Литва и Эстония не участвуют в планировании и осуществлении ударов Украины по России. Страны Балтии поддерживают Украину, поставляя военную технику, гуманитарную помощь и финансирование», — говорится в заявлении латвийского военного ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что над Ленинградской областью 25 марта уничтожили 56 БПЛА в ходе отражения воздушной атаки. Утром в зоне порта в Усть-Луге специалисты локализовали возгорание. В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что «они (Польша и Прибалтика — прим. „Нового Калининграда“) буквально на днях объявили, что открывают пространство для пролёта украинских беспилотников в сторону Санкт-Петербурга», и пригрозил, что, если украинские БПЛА ударят по Калининградской области, по странам, предоставившим для них свое воздушное пространство, будут нанесены асимметричные удары.

Губернатор области Алексей Беспрозванных тогда заявил, что грузы, в том числе нефтепродукты, следующие в Калининградскую область, оформляются без задержек. «СМИ распространяют информацию о проблемах с отгрузкой и выгрузкой в порту Усть-Луги после атак украинских БПЛА. Оперативно связались с портом. Грузы, в том числе нефтепродукты, следующие в область, оформляются без задержек. Держу ситуацию на контроле», — следует из поста глава регионы.