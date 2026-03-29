Проект капремонта малого поля на стадионе «Балтика» оценили в 400 тысяч рублей

В Калининграде планируют капитально отремонтировать малое футбольное поле на стадионе «Балтика». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Договор на проведение работ по инженерно-геодезическим изысканиям и разработке проектно-сметной документации заключили с ООО «Ампир». Стоимость контракта составила 400 тысяч рублей. Подрядчику предстоит выполнить инженерно-геодезические изыскания и разработать проект будущего ремонта. На это отводится 20 рабочих дней с момента подписания контракта.

Согласно техническому заданию, проектом предусмотрят полную замену покрытия поля. Новое покрытие должно соответствовать требованиям FIFA — в частности, по высоте и плотности ворса. Также планируется установить новые футбольные ворота.Помимо этого, в проекте заложат устройство ограждения вокруг поля, предусмотрят модернизацию освещения.

Документация должна пройти проверку сметной стоимости и получить положительное заключение.

[x]
