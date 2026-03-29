Музей янтаря анонсировал лекцию «Месторождения самоцветов и проблемы их поиска»

В Музее янтаря 3 апреля в рамках выставки «На грани» пройдёт лекция «Месторождения самоцветов и проблемы их поиска» (12+). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Встречу проведёт геолог, геммолог, технолог и мастера художественной огранки, победитель российских и международных ювелирных конкурсов Эдуард Ахметшин.

«В 90-х годах XX века 17-летний студент Миасского геологоразведочного техникума отправился в экспедицию на Южный Урал, где случайно обнаружил демантоид — редкой красоты камень, разновидность граната зеленого цвета. Студент вошел в историю как первооткрыватель Каркодинского месторождения и прочно связал свою жизнь с геологией, став преподавателем кафедры химии и технологии кристаллов РХТУ им. Д. И. Менделеева, руководителем творческой мастерской — лаборатории кристаллообработки, членом Евразийского союза экспертов по недропользованию, действительным экспертом Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства», — рассказывают в анонсе.

Лекция начнётся в 16:00. Стоимость билета — 200 рублей. После лекции состоится торжественная церемония открытия выставки «На грани».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter