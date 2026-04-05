Губернатор о пожаре в ТЦ в Калининграде: есть первая информация о пострадавших

В пожаре в ТЦ «Гиант» в Калининграде, предварительно, пострадали 3 человека. Об этом сообщил глава региона Алексей Беспрозванных.



«Есть первая ифнормация о троих пострадавших. Без ожогов. Двоих госпитализируют в БСМП, стабильны. На месте работают 7 бригад скорой помощи. 17 пожарных машин, 85 людей тушат», — говорится в сообщении губернатора.

Днём 5 апреля стало известно о возгорании в ТЦ «Гиант». Эвакуация началась примерно в 14:00, рассказали очевидцы «Новому Калининграду». Как сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных, на месте работают пожарные. «На связи с МЧС, поручил Минздраву мобилизовать все силы и средства пока пожарные работают. На данный момент информации о пострадавших нет. Буду держать в курсе», — говорится в сообщении Беспрозванных.