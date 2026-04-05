Госавтоинспекция предупреждает водителей об ограничении движения на Моспроспекте

На участке Московского проспекта из-за пожара в ТЦ «Гиант» вводят ограничения движения. Об этом предупреждает Госавтоинспекция Калининградской области.

«Ограничения действуют в районе ТЦ „Гиант“. Рекомендации для водителей: заранее выбирайте альтернативные маршруты объезда; строго следуйте указаниям сотрудников ДПС на месте; будьте внимательны и соблюдайте скоростной режим. Уступите дорогу спецтранспорту. Берегите себя и не создавайте помех для проезда пожарных и медиков», — говорится в сообщении.

Днём 5 апреля стало известно о возгорании в ТЦ «Гиант». Эвакуация началась примерно в 14:00, рассказали очевидцы «Новому Калининграду». Как сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных, на месте работают пожарные. «На связи с МЧС, поручил Минздраву мобилизовать все силы и средства пока пожарные работают. На данный момент информации о пострадавших нет. Буду держать в курсе», — говорится в сообщении Беспрозванных.

Позже губернатор сообщил о троих пострадавших в пожаре.