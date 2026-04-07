В Калининграде готовятся к установке ловчих поясов на каштаны

В середине апреля власти Калининграда планируют заключить контракт на установку ловчих поясов и феромонных ловушек на каштаны против минирующей моли. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Готовы в середине апреля за 3,9 млн рублей заключить контракт с подрядчиком, который сразу же прикрепит к деревьям более 1,5 тыс. жёлтых липких поясов и до конца июля равномерно развесит ловушки типа „Дельта“ (из расчёта одна на три дерева) с плановой их заменой в августе-октябре», — говорится в сообщении.

В конце года ловушки и пояса необходимо будет снять и определить степень поражения, массовость и частоту встречаемости популяции охридского минёра в основных местах скопления, а также выдать рекомендации на сезон 2027 года с учётом этих данных.

В последние годы городские каштаны сталкиваются с нашествием вредителей — это охридская моль-минер, из-за которой их листья преждевременно желтеют и засыхают, а деревья слабеют. В 2023 году власти заключали контракт на защиту каштанов с индивидуальным предпринимателем Владиславом Козловым. За полтора миллиона рублей ему нужно было обследовать 1642 каштана на 59 улицах, а потом установить на них ловчие пояса и феромонные ловушки. В 2024 году власти от лечения отказались, пояснив это сначала снижением численности вредителя, а затем признав, что отказ связан с нехваткой финансирования. В октябре 2025 года о планах возобновить борьбу с охридским минёром журналистам сообщила глава администрации города Елена Дятлова, по словам которой насекомые вновь размножились до угрожающих масштабов. «Да, мы сделали перерыв, но понимаем, что должна быть ежегодная работа. Собственно, она будет возобновлена», — пояснила сити-менеджер.

Проект муниципальной программы «Комфортный город» на 2026 и плановый период 2027-2028 годов предусматривает возобновление лечения каштанов в Калининграде. Об этом рассказал председатель комитета городского хозяйства и строительства горадминистрации Максим Федосеев на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов.