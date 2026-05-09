Дятлова уточнила, сколько каштанов в Калининграде защитят от минирующей моли

В Калининграде в этом году планируется оснастить защитными средствами от охридского минёра более 1600 каштанов. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава горадминистрации Елена Дятлова.

«Вешаем на каштаны ловчие пояса, размещаем на деревьях феромонные ловушки. Это эффективная мера борьбы с каштановой минирующей молью. В этом году мы позаботимся более чем о 1600 деревьях, которые растут на 60 улицах города. У подрядчика в списке: Московский, Ленинский и Гвардейский проспекты, улицы Гагарина, Театральная, Черняховского, Каштановая аллея и другие», — уточнила сити-менеджер.

В конце года ловушки и пояса необходимо будет снять, чтобы определить степень поражения, массовость и частоту встречаемости популяции охридского минёра в основных местах скопления, а также выдать рекомендации на сезон 2027 года с учётом этих данных.

Напомним, в последние годы городские каштаны сталкиваются с нашествием вредителей — это охридская моль-минер, из-за которой их листья преждевременно желтеют и засыхают, а деревья слабеют. В 2023 году власти заключали контракт на защиту каштанов с индивидуальным предпринимателем Владиславом Козловым. За полтора миллиона рублей ему нужно было обследовать 1642 каштана на 59 улицах, а потом установить на них ловчие пояса и феромонные ловушки. В 2024 году власти от лечения отказались, пояснив это сначала снижением численности вредителя, а затем признав, что отказ связан с нехваткой финансирования. 

В октябре 2025 года о планах возобновить борьбу с охридским минёром журналистам сообщила глава администрации города Елена Дятлова, по словам которой насекомые вновь размножились до угрожающих масштабов. «Да, мы сделали перерыв, но понимаем, что должна быть ежегодная работа. Собственно, она будет возобновлена», — пояснила сити-менеджер.

Проект муниципальной программы «Комфортный город» на 2026 и плановый период 2027-2028 годов предусматривает возобновление лечения каштанов в Калининграде. 

